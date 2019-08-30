ЗВЕЗДЫ

Порошина вспомнила, как тяжело ей дались вторые роды

Актрисе пришлось согласиться на плановое кесарево сечение.

Порошина вспомнила, как тяжело ей дались вторые роды
Мария Порошина (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Мария Порошина охотно делиться с прессой и поклонниками не только творческими планами, но и историями о своей семье. У актрисы пятеро детей: старшая дочь Полина от Гоши Куценко живет самостоятельно и строит отношения с молодым человеком. Младшие девочки — тринадцатилетняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира все еще нуждаются в материнской опеке. В январе Мария родила долгожданного наследника — сына Андрея.

В интервью Teleprogramma.pro актриса вспомнила о том, как тяжело ей дались вторые роды. Тогда она ждала появления на свет маленькой Симы. Порошина согласилась на плановое кесарево сечение. По словам Марии, акушеры запретили ей рожать самостоятельно из-за существующих рисков.

«Было тройное обвитие и тазовое предлежание», — отметила многодетная актриса.

Мария Порошина с сыном (Фото: Instagram.com/poroshinamariyamikhaylovna)

Кроме того, знаменитости пришлось отказаться от естественных родов, когда она вынашивала Глафиру, а следом за ней сына Андрея. По словам Марии, она долго восстанавливалась после кесарево. Напомним, что младших дочерей актриса родила от бывшего супруга Ильи Древнова. Порошина до сих пор скрывает имя отца семимесячного Андрея.

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Звездные детиМария Порошина

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Порошина вспомнила, как тяжело ей дались вторые роды
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