Красная шапочка: 65-летнюю Успенскую раскритиковали в Сети за молодежный стиль

Любовь Успенскую не редко критикуют в Сети за слишком откровенные наряды. Обладая хорошей фигурой, Любовь не скрывает стройных ног и соблазнительного декольте, чем иногда возмущает своих подписчиков.

На этот раз Успенская представила более чем скромный стиль, закрыв одеждой все, что можно, даже волосы, но и такой подход не устроил требовательную публику. На странице артистки в Instagram появились фото, на которых звезда рекламирует вещи из новой коллекции итальянского дома высокой моды Missoni.

На Любови — яркая в продольную разноцветную полоску рубашка в обтяжку ниже бедер с длинными рукавами и манжетами. В паре к ней идут очень широкие ярко-синие брюки-клеш в стиле 60-х.

Дополняет образ красная вязаная шапочка с козырьком и комплект драгоценностей: кольцо с бриллиантами и крупным изумрудом квадратной формы и такие же серьги. Рядом с Любовью в кадре маленькая собачка, одетая в те же цвета, что и ее хозяйка.

В подписи к снимкам Успенская призналась, что ей самой образ пришелся по душе и обратилась к подписчикам с вопросом, единодушны ли они с ней во мнении.

Часть поклонников похвалила кумира за неожиданный выбор и яркость наряда, однако многим имидж показался слишком молодежным, не соответвующим возрасту и виной всему красная шапочка, которая на подсознании у многих связана с образом маленькой сказочной девочки, а не зрелой звезды шансона.