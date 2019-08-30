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Меган Маркл может вернуться в мир кино

Супруг герцогини Сассекской принц Гарри считает ее одной из лучших актрис в истории.

Меган Маркл может вернуться в мир кино
Меган Маркл/instagram.com/mrsmeghanmarkle/

Бывшая актриса и фотомодель, а ныне герцогиня Сассекаская, супруга принца Гарри Меган Маркл, возможно, в скором времени вновь вернется к своей профессии. Об этом интернет-изданию International Business Times заявил королевский эксперт Роб Шутер.

По его мнению, «дворцовое» времяпровождение начинает надоедать 38-летней невестке Елизаветы II. Со слов источника, Маркл начала подыскивать сценарий исторического фильма. А чтобы ее желание реализовалось, она готова даже выступить продюсером ленты.

Источник также утверждает, что ее муж принц Гарри готов поддержать это творческое начинание не только морально, но и материально. Он всегда восхищался ее актерским талантом и по-прежнему считает ее «одной из лучших актрис в истории».

Маркл, ставшая широко известной после роли Рэйчел Зейн в телепроекте «Форс-мажоры», до осени 2016 года промышляла актерским мастерством, пока официально не было объявлено, что она встречается с Гарри. С этого момента она отказалась от помощи экс-супруга.

В 2018 году она вышла замуж за Гарри, а в 2019-ом подарила ему сына.

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Меган Маркл может вернуться в мир кино
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