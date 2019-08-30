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Ягудин вспомнил, как Тарасова уговорила его поехать на Олимпиаду в 2002 году

Ранее фигурист признавался, что в прошлом у него возникали проблемы с алкоголем.

Ягудин вспомнил, как Тарасова уговорила его поехать на Олимпиаду в 2002 году
Алексей Ягудин (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью супруг Татьяны Тотьмяниной вспомнил, как Тарасова повлияла на его судьбу. Именно наставница Алексея Ягудина настояла на том, чтобы фигурист выступил на зимней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. По словам спортсмена, за полгода до игр он подумывал о завершении карьеры. Однако Татьяне Анатольевне удалось настоять на своем. Когда Алексей пригласил заслуженного тренера СССР на ужин, чтобы объявить о своем решение — его наставница предложила Ягудину разрядить обстановку, выпив красного вина. Только после этого фигурист смог рассказать Тарасовой о своем желании уйти из спорта.

Однако Татьяне Анатольевне удалось переубедить подопечного. На слова Алексея она ответила следующее: «Давай все-таки на Олимпиаду заедем?! Серебро, бронза, как получится». Наставница Ягудина заверила, что олимпийская медаль в комплекте наград лишней не будет.

Напомним, что на Играх в Солт-Лейк-Сити фигурист завоевал золото. Ранее Алексей рассказывал о том, что в юности у него были проблемы с крепкими напитками. От зависимости подопечного спасла Татьяна Тарасова, за что сам фигурист ей безмерно благодарен.

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Алексей ЯгудинТатьяна Тарасова

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Ягудин вспомнил, как Тарасова уговорила его поехать на Олимпиаду в 2002 году
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