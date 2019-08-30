Кожевникова рассказала про свои любимые кулинарные блюда

Актриса призналась, что со студенчества и до 30-ти лет ничего не готовила, предпочитала перекусы «на бегу».

Мать троих детей Мария Кожевникова призналась, что у нее долгое время не было никакой возможности заниматься готовкой.

В юном возрасте она серьезно занималась художественной гимнастикой, затем стала студенткой в ГИТИСе, потом вся жизнь была поглощена кино. Так вот и получилось, что до 30-ти лет в основном питалась перекусами «на бегу».

И даже рождение троих детей, по словам актрисы, не изменило кулинарный ритм ее жизни. Приехала мама, которая занялась готовкой для своих любимых внуков.

Правда, звезда умеет кое-что вкусненькое приготовить для супруга, знает, как красиво накрыть на стол для гостей. И так как по-прежнему у нее много работы, Мария не так часто готовит. Но с появлением детей она поменяла свой рацион и стала готовить разнообразные салаты, отдавая предпочтение разным видам свежей зелени без термической обработки. Да и времени на такое вкусное блюдо уходит максимум несколько минут.

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Иногда она готовит еще и крабовый салат, в который обязательно добавляет болгарский перчик, брокколи и другие свежие овощи, пишет портал «7 дней».