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«Мама тоже человек»: 41-летняя Климова пожаловалась на занятость

Актриса не скрывает: она старается находить время на себя.

«Мама тоже человек»: 41-летняя Климова пожаловалась на занятость
Екатерина Климова (Фото: Glogallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей. 17-летняя дочь актрисы — Лиза — старше своей младшей сестренки на четырнадцать лет. Маленькой Белле всего три годика. Кроме того, в семье есть двое мальчиков: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Их отцом стал Игорь Петренко. Рассуждая о материнстве, Климова уже говорила о том, что не задерживалась в декретном отпуске. Екатерина работала практически до самых родов. И, как другие актрисы, спешила вернуться на театральную сцену.

Когда многодетная мамочка отправляется на гастроли или съемки, дома о младших детях заботится ее Елизавета, которой помогают бабушки и нянечки. Климова не скрывает: она старается найти время и для себя, несмотря на загруженный график и большую семью, требующую от нее внимания и участия.

Екатерина Климова посещает современные косметологические клиники (Фото: Instagram.com/klimovagram)

«В Москве за один день успеваю опоздать сразу в несколько мест одновременно…. Время для себя, мама тоже человек!» — посетовала на занятость Екатерина.

Так, экс-супруга Игоря Петренко занимается в спортзале, увлекаясь плаванием. Кроме того, актриса не забывает и о бьюти-процедурах, следя за своей внешностью, кожей и волосами.

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Тэги:

Гела МесхиЕкатерина Климовазвездная жизньИгорь Петренко

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«Мама тоже человек»: 41-летняя Климова пожаловалась на занятость
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