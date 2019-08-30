«Мама тоже человек»: 41-летняя Климова пожаловалась на занятость

Актриса не скрывает: она старается находить время на себя.

41-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей. 17-летняя дочь актрисы — Лиза — старше своей младшей сестренки на четырнадцать лет. Маленькой Белле всего три годика. Кроме того, в семье есть двое мальчиков: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Их отцом стал Игорь Петренко. Рассуждая о материнстве, Климова уже говорила о том, что не задерживалась в декретном отпуске. Екатерина работала практически до самых родов. И, как другие актрисы, спешила вернуться на театральную сцену.

Когда многодетная мамочка отправляется на гастроли или съемки, дома о младших детях заботится ее Елизавета, которой помогают бабушки и нянечки. Климова не скрывает: она старается найти время и для себя, несмотря на загруженный график и большую семью, требующую от нее внимания и участия.

«В Москве за один день успеваю опоздать сразу в несколько мест одновременно…. Время для себя, мама тоже человек!» — посетовала на занятость Екатерина.

Так, экс-супруга Игоря Петренко занимается в спортзале, увлекаясь плаванием. Кроме того, актриса не забывает и о бьюти-процедурах, следя за своей внешностью, кожей и волосами.