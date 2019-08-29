Светлана Бондарчук объелась мантами на ночь

Экс-спутница режиссера, а ныне светская львица доказала, что не сидит на диетах.

Фигуре 50-летней светской львицы можно только позавидовать. Одни ее фотографии в купальниках набирают тысячи лайков. Да и ее избранник, директор дизайнерского агентства «Бест-ин-спейс Дизайн» Сергей Харченко, носит на руках.

Но, как оказалось, Светлана должна благодарить разве что хорошую генетику. Блондинка категорически против диет.

На днях девушка это доказала, показав фото, как ест на ночь калорийные манты. Да, еще и со сметаной.

«Как вы думаете, что это? Это манты и я их съем», — подписала ролик светская львица.

Напомним, ранее Светлана отмечала, что лучшая диета — это активный образ жизни. И длительные прогулки с любимой собакой спасают ее от лишних килограммов.