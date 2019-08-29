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Светлана Бондарчук объелась мантами на ночь

Экс-спутница режиссера, а ныне светская львица доказала, что не сидит на диетах.

Светлана Бондарчук объелась мантами на ночь
https://www.instagram.com/a030aa/

Фигуре 50-летней светской львицы можно только позавидовать. Одни ее фотографии в купальниках набирают тысячи лайков. Да и ее избранник, директор дизайнерского агентства «Бест-ин-спейс Дизайн» Сергей Харченко, носит на руках.

Но, как оказалось, Светлана должна благодарить разве что хорошую генетику. Блондинка категорически против диет.

Светлана Бондарчук
https://www.instagram.com/a030aa/

На днях девушка это доказала, показав фото, как ест на ночь калорийные манты. Да, еще и со сметаной.

«Как вы думаете, что это? Это манты и я их съем», — подписала ролик светская львица.

Напомним, ранее Светлана отмечала, что лучшая диета — это активный образ жизни. И длительные прогулки с любимой собакой спасают ее от лишних килограммов.

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Светлана БондарчукФедор Бондарчук

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Светлана Бондарчук объелась мантами на ночь
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