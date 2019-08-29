ЗВЕЗДЫ

Елена Летучая получила яблоки от свекрови

Экс-ведущая «Ревизорро» призналась, что считает плоды из собственного сада самой здоровой едой.

Елена Летучая получила яблоки от свекрови
https://www.instagram.com/elenapegas/

Блондинка, прославившаяся на всю страну проверками заведений общепитов, следит за кухнями не только в ресторанах, но и за собственным меню. Звезда крайне избирательно подходит к тому, чем питаться и не приемлет химии.

На днях же теледива показала идеальный «урожай». А точнее порадовалась целому ящику спелых яблок от свекрови.

яблоки
https://www.instagram.com/elenapegas/

«От свекрови яблоки приехали самые настоящие и вкусные. Вот так, посмотрите, должны они выглядеть, — заметила Летучая. — Сейчас буду делать салат из яблок и морковки».

Напомним, ранее Елена говорила, что может целый день быть сытой одним авокадо, а все потому что в этом фрукте много полезных жиров. Кроме того, девушка регулярно питается рыбой, а если не получается, то пьет рыбий жир, так как он полезен для кожи.

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Елена ЛетучаяЮрий Анашенков

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Елена Летучая получила яблоки от свекрови
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