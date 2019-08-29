ЗВЕЗДЫ

«Отдыхали по-студенчески»: Валерия с детьми побывала на городском пляже

Певица продолжает наслаждаться последними летними днями в Швейцарии.

«Отдыхали по-студенчески»: Валерия с детьми побывала на городском пляже
Валерия. фото: globallookpress.com

25 августа сын Валерии Артемий Шульгин устроил вечеринку по случаю своего 24-летия. Пос ловам певицы, ее дети сами организовывают себе праздники и приглашают на них родителей. Так произошло и на этот раз. Молодой человек собрал родных и друзей в пятизвездочном отеле за границей. Валери и Иосиф Пригожин насладились изысканными блюдами, искупались в бассейне, а также пообщались с женой именинника. Артемий этим летом тайно сыграл свадьбу со своей избранницей Натальей.

Потом певица осталась в Швейцарии и еще несколько летних дней провела с наследниками. В соцсети она делилась снимками, на которых позировала с дочкой Анной, сыном Артемием и падчерицей Пригожина Елизаветой. Перед возращением домой Валерия посетила городской пляж Монтре. На новом фото она позировала в купальнике и цветном парео. При этом она сидела на полотенце, постеленном на траву, а не на шезлонге.

«Отдыхали по-студенчески, прямо на траве — все-таки есть в этом свой кайф. Пока они играли в пляжный волейбол, я фотографировала красоты, но и себя не обделила фотовниманием», — рассказала артистка.

Многие поклонники вновь восхитились тем, что Валерия выглядит очень молодо в свой 51 год. «Сколько вам, Валерия? Уже 50… Этого просто быть не может! А в живую на концерте вы еще моложе», «Вы очень красивая женщина… Как вам удается быть всегда стройной», «Какие виды красивые», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что певица занимается спортом и правильно питается, чтобы оставаться в форме.

Напомним, что Валерия и Пригожин счастливы в браке уже 15 лет. Общих детей у супругов нет, но продюсер считает наследников возлюбленной от прошлых отношений родными.

А вам часто удается провести время с детьми на отдыхе?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна ШульгинаАрсений ШульгинАртемий Шульгинпевица ВалерияФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Отдыхали по-студенчески»: Валерия с детьми побывала на городском пляже
Интересно?
Поделись с друзьями: