«Отдыхали по-студенчески»: Валерия с детьми побывала на городском пляже

25 августа сын Валерии Артемий Шульгин устроил вечеринку по случаю своего 24-летия. Пос ловам певицы, ее дети сами организовывают себе праздники и приглашают на них родителей. Так произошло и на этот раз. Молодой человек собрал родных и друзей в пятизвездочном отеле за границей. Валери и Иосиф Пригожин насладились изысканными блюдами, искупались в бассейне, а также пообщались с женой именинника. Артемий этим летом тайно сыграл свадьбу со своей избранницей Натальей.

Потом певица осталась в Швейцарии и еще несколько летних дней провела с наследниками. В соцсети она делилась снимками, на которых позировала с дочкой Анной, сыном Артемием и падчерицей Пригожина Елизаветой. Перед возращением домой Валерия посетила городской пляж Монтре. На новом фото она позировала в купальнике и цветном парео. При этом она сидела на полотенце, постеленном на траву, а не на шезлонге.

«Отдыхали по-студенчески, прямо на траве — все-таки есть в этом свой кайф. Пока они играли в пляжный волейбол, я фотографировала красоты, но и себя не обделила фотовниманием», — рассказала артистка.

Многие поклонники вновь восхитились тем, что Валерия выглядит очень молодо в свой 51 год. «Сколько вам, Валерия? Уже 50… Этого просто быть не может! А в живую на концерте вы еще моложе», «Вы очень красивая женщина… Как вам удается быть всегда стройной», «Какие виды красивые», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что певица занимается спортом и правильно питается, чтобы оставаться в форме.

Напомним, что Валерия и Пригожин счастливы в браке уже 15 лет. Общих детей у супругов нет, но продюсер считает наследников возлюбленной от прошлых отношений родными.

А вам часто удается провести время с детьми на отдыхе?