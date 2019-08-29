Каменских занялась йогой, чтобы избавиться от болей в спине

Настя Каменских всегда обладала пышной фигурой. К свадьбе с Потапом, которая состоялась в мае этого года, певица смогла похудеть, но при этом не стала тростинкой. Девушке нравится, как она выглядит, но она, конечно, видит в себе и изъяны. Каждое утро артистка бегает, а также занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Результаты ее стараний поклонники каждый раз видят на снимках, где она позирует в бикини, такие кадры она публикует регулярно.

После отдыха в Италии Настя вернулась к работе. Она дает концерты и снимается в телепередачах. В таком плотном графике девушка нашла время, чтобы заняться йогой. Первые занятия понравились певице, поэтому она решила продолжить осваивать этот новый «мир». Как оказалось, артистка это делает для здоровья.

«Решила попробовать так, как спина от перелетов и переездов ужасно болит, а на сколько мне известно, йога чуть ли не единственный способ ее реанимировать! По мимо массажей. Сейчас же это просто божественный способ обогатить и раскрыть свой духовный мир!» — поделилась Каменских.

Теперь она публикует снимки, на которых позирует уже не в купальнике, а в лосинах и уютных кофтах. Певица не только тренируется, но и осваивает различные практики, медитацию. По словам певицы, такие занятия очень сложные, как физически, так и морально. Она объяснила, что йога направлена на то, чтобы снять внутренние зажимы, эмоциональные, чтобы человек стал свободнее.

Многие поклонники похвалили девушку. Они отметили, что она уже выглядит более умиротворенной. «Тебе на пользу, выглядишь супер», «Круто. Больше рассказывай о йоге», «Умница, что не останавливаешься, а постоянно развиваешься», — прокомментировали пост подписчики.

А вы пробовали заниматься йогой?