ЗВЕЗДЫ

Мэттью МакКонахи стал преподавателем Университета Техаса

Уже с этой осени актер начнет вести практику у студентов.

Мэттью МакКонахи стал преподавателем Университета Техаса
«Свободный штат Джонса», 2016

49-летнему обладателю «Оскара» блестяще удается играть как милых сердцеедов, так и брутальных парней с пушками. Теперь же актер примерит на себя еще и роль профессора. Только случится это не на съемочной площадке, а в жизни.

Уже с этой осени Макконахи приступит к работе преподавателя в Университете Техаса в Остине.

Любопытно, что Мэтью и сам окончил этот вуз в 1993 году, а с 2015 года вместе с режиссером Скоттом Райсом вел курс «От сценария до экрана».

Теперь же МакКонахи планирует уделить максимально много времени практике со студентами.

Кроме того, с плотным графиком съемок у звезды есть возможность пригласить своих «подопечных» поработать перед камерой. Пусть даже для начала в массовке и небольших эпизодах.

Намерен Мэтью разобрать со студентами и собственные фильмы. А их, как известно, немало: «Под кайфом и в смятении», «Волк с Уолл-стрит», «Далласский клуб покупателей» и другие.

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Мэттью МакконахиУниверситет Техаса в Остине

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Мэттью МакКонахи стал преподавателем Университета Техаса
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