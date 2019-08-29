ЗВЕЗДЫ

Алеся Кафельникова нечаянно засветила наркотики в соцсети

Модель выложила фотографию, на которой ее лицо покрыто пакетиками с запрещенными веществами.

Алеся Кафельникова нечаянно засветила наркотики в соцсети
https://www.instagram.com/kafelnikova_a/

Дочери теннисиста Евгения Кафельникова, 20-летней Алеси, в последнее время пришлось непросто. После болезненного расставания с рэпером Pharaoh девушка пристрастилась к употреблению запрещенных веществ.

Модель прошла через длительный путь реабилитации. Поклонники верили, что лечение положительно на ней сказалось. Ведь Кафельникова не только публично извинилась за собственное поведение, но и наладила контакт с отцом.

Но как оказалось, еще не все позади. Находясь на французской Неделе Моды, девушка случайно поделилась фотографией с пакетиками с сильнодействующими порошками.

Кадр с надписью «Маска перед Неделей моды», вероятно, предназначался для ее друзей. Однако Алеся по невнимательности выложила его на всеобщее обозрение.

Девушка впервые попробовала запрещенные вещества в Лондоне, где училась. Правда, тогда она смогла вовремя остановиться. Однако ситуация изменилась после тяжелого расставания с любимым. Со слов модели, она не видела своей жизни без него.

При этом, у Алеси весьма сложные отношения с отцом. На данном этапе родственники снова не общаются.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алеся Кафельниковаевгений Кафельниковнаркотическая зависимостьНеделя моды в Париже

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алеся Кафельникова нечаянно засветила наркотики в соцсети
Интересно?
Поделись с друзьями: