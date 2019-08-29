Алеся Кафельникова нечаянно засветила наркотики в соцсети

Модель выложила фотографию, на которой ее лицо покрыто пакетиками с запрещенными веществами.

Дочери теннисиста Евгения Кафельникова, 20-летней Алеси, в последнее время пришлось непросто. После болезненного расставания с рэпером Pharaoh девушка пристрастилась к употреблению запрещенных веществ.

Модель прошла через длительный путь реабилитации. Поклонники верили, что лечение положительно на ней сказалось. Ведь Кафельникова не только публично извинилась за собственное поведение, но и наладила контакт с отцом.

Но как оказалось, еще не все позади. Находясь на французской Неделе Моды, девушка случайно поделилась фотографией с пакетиками с сильнодействующими порошками.

Кадр с надписью «Маска перед Неделей моды», вероятно, предназначался для ее друзей. Однако Алеся по невнимательности выложила его на всеобщее обозрение.

Девушка впервые попробовала запрещенные вещества в Лондоне, где училась. Правда, тогда она смогла вовремя остановиться. Однако ситуация изменилась после тяжелого расставания с любимым. Со слов модели, она не видела своей жизни без него.

При этом, у Алеси весьма сложные отношения с отцом. На данном этапе родственники снова не общаются.