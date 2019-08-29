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«У меня своя жизнь»: муж Лолиты прокомментировал слухи о новой пассии

Певица рассказала о том, что у Дмитрия Иванова давно своя жизнь и расплакалась на «Новой волне».

«У меня своя жизнь»: муж Лолиты прокомментировал слухи о новой пассии
https://www.instagram.com/lolitamilyavskaya/?hl=ru

О расставании артистки с молодым избранником стало известно еще в июле. Тогда звезда призналась, что ей с фитнес-тренером Дмитрием Ивановым надо сделать паузу в отношениях. Правда, мало кто верил, что это конец. Ведь Милявская даже люба попросила не обижать бывшего.

«Кто обидит — убью», — смеялась она. Однако на фестивале «Новая волна», который сейчас проходит в Сочи, настроение певицы изменилось. Более того, Лолита не смогла сдержать эмоций и разрыдалась прямо на сцене. Милявская пыталась оправдаться, что слезы связаны с закрытием для нее въезда на Украину. Но позже выяснилось, что дело в личном.

Когда поклонники в очередной раз понадеялись на воссоединение красивой пары, она заметила, что «хэппи энда» ждать не стоит, ведь бывший уже занят.

Удивительно, но и сам Дмитрий не стал этого отрицать.

«Я живу своей жизнью. Лолита своей», — заметил спортсмен в интервью Teleprogramma.pro — Я знаю себя, а мои друзья знают меня. И для кого я должен отчитываться, с кем я живу? Это мое личное дело».
Напомним, союз Лолиты и Дмитрия продлился восемь лет. Это пятый официальный брак певицы.

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«Новая волна»Дмитрий ИвановЛолита Милявская

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«У меня своя жизнь»: муж Лолиты прокомментировал слухи о новой пассии
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