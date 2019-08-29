ЗВЕЗДЫ

Высоцкая продемонстрировала стройную фигуру в бикини на роскошной яхте

Актриса вместе с с супругом порадовалась продлению отпуска.

Высоцкая продемонстрировала стройную фигуру в бикини на роскошной яхте
Юлия Высоцкая. фото: globallookpress.com

Юлия Высоцкая и ее муж Андрей Кончаловский этим летом отправились в Италию. Там они купались, много загорали и катались на велосипедах. На отдыхе режиссер отпраздновал свое 82-летие. На снимках супруги выглядели счастливыми и влюбленными. Они даже увлеклись скандинавской ходьбой. 46-летняя Высоцкая в мини-шортах занималась спортом и демонстрировала стройные и загорелые ноги.

29 августа актриса и ее муж должны были покинуть курорт, но этого не произошло. В соцсети Юлия сообщила, что их отпуск был продлен. «Приветствую! И новый день, и отмену рейса, и изменения всех планов», — написала она. Артистка опубликовала снимок, на котором позирует на роскошной яхте. В кадре возлюбленная Кончаловского в цветном бикини сидит на спинке мягкого дивана и наслаждается ветерком, который развивает ее волосы.

Поклонники восхитились снимком. Многие отметили, что Высоцкая находится в отличной форме. Они также поразились ее положительным настроем в такой непростой ситуации. «Прекрасный пейзаж. Хорошего отдыха», «Иногда нужно расслабиться и просто плыть по течению», «Очень красивая фотография», «Какая гармония», «Отмена рейса за рубежом — это сродни катастрофе! Вы — уникальны», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что на отдыхе Высоцкая отказалась от макияжа. В недавнем интервью актриса призналась, что ее супругу нравятся «умытые лица». Именно поэтому она не пользуется косметикой в повседневной жизни.

 А ваш рейс внезапно отменяли?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей Кончаловскийзвездные семьифото в бикиниЮлия Высоцкая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Высоцкая продемонстрировала стройную фигуру в бикини на роскошной яхте
Интересно?
Поделись с друзьями: