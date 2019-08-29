«Моисеев ничего не продает»: директор певца рассказал о бедности артиста

Заслуженный артист России в последние несколько лет ведет затворнический образ жизни. После перенесенного девять лет назад инсульта Борис Михайлович не смог полностью восстановиться.

У певца до сих пор не двигается губа и левая рука. Исполнитель хита «Голубая луна» больше не выходит на сцену, ну разве что поддержать бывших коллег и поздравить их с памятными датами… Вот в сети и появилась информация о его бедственном материальном положении. Ведь источника дохода, который «кормил» Моисеева всю жизнь, больше не существует. По слухам певец уже продал недвижимость в Арабских Эмиратах, а также нашел покупателей для раритетных картин из своей коллекции.

Однако директор артиста опроверг информацию. Более того, заявил, что певец чувствует себя замечательно и собирается на празднование дня рождения Иосифа Кобзона.

«Он ничего не продает. Все, что у него было, до сих пор при нем, — прокомментировал Горох Teleprogramma.pro. — Дом в Дубае он продал еще в 2011-м году за ненадобностью. Борис Михайлович просто перестал туда ездить. А вот апартаментами в Москве, Юрмале и домом в Болгарии он до сих пор владеет сам».

больше по теме Моисеев планирует встретиться с друзьями на фестивале Вайкуле Артист будет отдыхать в Юрмале до конца лета.

Администратор певца добавил, что Моисеев чувствует себя намного лучше. И недавно побывал в двух странах.

«Он был в Латвии, Юрмале и ездил в Америку. Ходит на дни рождения друзей. Скоро вот собирается поздравить Иосифа Давыдовича. Живет обычной жизнью российского пенсионера. Все родственники у него заграницей, но его часто навещает племянник. А по дому ему помогает специально обученная женщина, она убирается и готовит. И я, конечно же, к нему захожу каждую неделю решить рабочие вопросы».

Весной певец даже презентовал новую песню «Роттердам»: композиция выпущена совместно с дизайнером и певцом Алишером. Тогда же Борис Михайлович подарил надежду всем поклонникам на возвращение на сцену.