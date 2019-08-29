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Экс-возлюбленная Тимати вышла замуж за сына олигарха

Ранее Мила Волчек подтвердила, что ждет ребенка.

Экс-возлюбленная Тимати вышла замуж за сына олигарха
Мила Волчек и Алексей Гарбер. фото: instagram.com/mila__volchek/

Рэпер Тимати уже больше трех лет встречается с моделью Анастасией Решетовой. Этой осенью девушка подарит ему наследника, но вот оформлять свои отношения влюбленные не спешат. А вот бывшая избранница рэпера Мила Волчек меньше чем за год смогла построить отношения с сыном олигарха и стать его женой. В ноябре прошлого года она закрутила роман с Алексеем Гарбером, наследником бывшего члена Совета директоров «Роснефть-Сахалинморнефтегаза» Марка Гарбера.

Их отношения стали развиваться очень стремительно. Уже в начале апреля Мила объявила, что обручилась со своим возлюбленным. Вскоре поползли слухи, что девушка беременна. Брюнетка не стала лукавить и подтвердила, что находится в интересном положении. Чтобы ребенок родился в законном браке, с торжеством влюбленные тянуть не стали. Сын олигарха намекнул, что свадьба состоялась. Он опубликовал снимок с возлюбленной и сопроводил его подписью: «Гарберы дома». К слову, в подарок от новоиспеченного мужа Волчек получила украшение от Cartier.

Вскоре в Сети появились снимки из ЗАГСа. На них невеста в белом платье с открытыми плечами и полупрозрачными рукавами подписывает бумаги. От фаты она отказалась, предпочитая оставить волосы распущенными. Наряд подчеркнул округлившийся живот девушки. А жених облачился в белую рубашку и классический черный костюм. Поклонники поздравили молодоженов в соцсети. Они пожелали им долгой и счастливой совместной жизни.

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Алексей ГарберМила ВолчекСвадьбы звездТимати

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Экс-возлюбленная Тимати вышла замуж за сына олигарха
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