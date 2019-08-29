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Сын Чеховой за год пройдет программу первого и второго класса

Телеведущая рассказала, что семилетний Соломон будет учиться в школе с английским уклоном.

Сын Чеховой за год пройдет программу первого и второго класса
Анфиса Чехова. Фото: globallookpress.com

Сын Анфисы Чеховой, как и остальные его семилетние сверстники, в сентябре пойдет в первый класс. Как рассказала телеведущая порталу Teleprogramma.pro, обучение маленького Соломона будет не совсем стандартным.

По словам Анфисы, мальчик будет учиться в школе с английским уклоном. За первые три года обучения ребята должны будут усвоить программу, которую в остальных учебных заведениях проходят за четыре года.

«Там первый год как сразу два класса у других детей. В эту школу берут детей с хорошей подготовкой. Солик читает, пишет, уже научен всему», – поделилась знаменитость.

Наследник артистки готовился к учебе заранее, посещая подготовительные курсы. Он с нетерпением ждет начала занятий, но пока еще не совсем понимает, что именно его ждет. Пока сын отдыхает в Грузии у отца, Гурама Баблишвили, Анфиса успела приобрести для него почти все необходимое – школьную одежду, рюкзак для учебников, прописи. Осталось купить только обувь, но этим ведущая займется, когда ребенок приедет домой, в последний день перед учебой.

Анфиса призналась, что сама не слишком любила школу. Ей бы хотелось, чтобы сын подольше побыл в садике, который можно и пропустить, если нужно отправиться в путешествие.

«Но все течет, все меняется, и этот возраст так же прекрасен, как предыдущие», – говорит Чехова.

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1 сентябряАнфиса Чеховадети звездЗвездные детипервый классчастная школа

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Сын Чеховой за год пройдет программу первого и второго класса
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