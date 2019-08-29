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«Я пожирнела, но я счастлива!»: Муцениеце высказалась о слухах про третью беременность

Актриса призналась, что за время отпуска поправилась на четыре килограмма.

«Я пожирнела, но я счастлива!»: Муцениеце высказалась о слухах про третью беременность
Агата Муцениеце и Павел Прилучный. фото: globallookpress.com

Агата Муцениеце и Павел Прилучный не скрывают, что у них бывают трудности в отношениях. Однако последние месяцы они живут душа в душу. Супруги отдыхают в Испании со своими детьми. Они делятся трогательными снимками, играют с наследниками, гуляют и посещают рестораны. Как известно, у влюбленных подрастают сын Тимофей и дочь Мия. Звезда сериала «Мажор» не скрывает, что хочет еще детей.

Поклонники недавно решили, что Агата уже беременна в третий раз. На отпускных снимках пары они разглядели у девушки округлившийся живот. Мгновенно распространились слухи, что она ждет ребенка. Жене Прилучного пришлось выйти на связь с подписчиками и объяснить, как дела обстоят на самом деле.

«Дорогие друзья, перестаньте писать и думать о том, что я беременна. Я не беременна. Я поправилась на четыре килограмма! Я обожаю пожрать! Я на отдыхе! Отстаньте, у меня выросло пузо и в этом пузе живут: алкоголь, картошка фри, пицца, рыба и вся вкусность, которую я пожираю каждый день!» — рассказала Агата.

Чтобы не быть голословной, актриса продемонстрировала второй подбородок. Она с иронией сообщила, что спорт не помог остаться в форме. «Я пожирнела, но я счастлива! Я уже думаю, может, открыть новое амплуа — быть очень характерной толстушечкой, но для этого мне придется набрать еще пять килограмм. Мне нравится эта идея», — поделилась размышлениями девушка. Она призналась, что шутит и что попытается похудеть, когда вернется в Москву.

Муцениеце показала второй подбородок. фото
Муцениеце показала второй подбородок. фото: instagram.com/agataagata/

Напомним, что Муцениеце познакомилась с Прилучным на съемочной площадке в 2011 году. Тогда они вместе снимались в сериале «Закрытая школа». В тот же год влюбленные поженились. Правда, летом 2018 года пара едва не рассталась. Павлу пришлось неделю жить раздельно с супругой, а когда он вернулся, чтобы собрать свои вещи, то понял, что не может жить без своей избранницы.

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Агата Муцениецебеременность и родыПавел Прилучныйреакция на слухи

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«Я пожирнела, но я счастлива!»: Муцениеце высказалась о слухах про третью беременность
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