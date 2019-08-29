ЗВЕЗДЫ

В Париже скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй

У 86-летней исполнительницы были серьезные проблемы со здоровьем.

В Париже скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Нэнси Холлоуэй, 1991 год. Кадр видео YouTube

Во Франции ушла из жизни известная джазовая певица, исполнительница композиций в стиле соул Нэнси Холлоуэй. Звезда скончалась в возрасте 86 лет в собственном доме в Париже, где она прожила пятьдесят лет.

Как сообщил представитель певицы Кристоф Моути, ее не стало утром в среду, 28 августа. Проблемы со здоровьем у нее были давно. Из-за них она оставила сцену в 2008 году.

Нэнси Холлоуэй (ее настоящая фамилия Браун. – Прим.ред.) родилась на территории США, в Кливленде. В джазовой среде известность к ней пришла в пятидесятые годы, а пика своей популярности она достигла спустя еще десятилетие. С 1963 по 1982 год Нэнси выпустила пять пластинок со своими песнями.

Музыкальную деятельность артистка совмещала с карьерой актрисы. Вместе с Шарлем Азнавуром она снялась в фильме Мишеля Буарона «Ищите кумира», сыграла в картинах французских кинорежиссеров Кристиан-Жака и Мишеля Одиара.

Как сообщает издание Le Figaro, в 1969 году в жизни исполнительницы произошла страшная трагедия. Ее маленькая дочка утонула в ванной, оставшись без присмотра буквально на несколько секунд.

Точная причина смерти Холлоуэй пока не сообщается, о дате и месте прощания и похорон также станет известно позднее.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

джазНэнси ХоллоуэйПарижПевицаутратаФранция

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Париже скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй
Интересно?
Поделись с друзьями: