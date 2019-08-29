В Париже скончалась джазовая певица Нэнси Холлоуэй

Во Франции ушла из жизни известная джазовая певица, исполнительница композиций в стиле соул Нэнси Холлоуэй. Звезда скончалась в возрасте 86 лет в собственном доме в Париже, где она прожила пятьдесят лет.

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Как сообщил представитель певицы Кристоф Моути, ее не стало утром в среду, 28 августа. Проблемы со здоровьем у нее были давно. Из-за них она оставила сцену в 2008 году.

Нэнси Холлоуэй (ее настоящая фамилия Браун. – Прим.ред.) родилась на территории США, в Кливленде. В джазовой среде известность к ней пришла в пятидесятые годы, а пика своей популярности она достигла спустя еще десятилетие. С 1963 по 1982 год Нэнси выпустила пять пластинок со своими песнями.

Музыкальную деятельность артистка совмещала с карьерой актрисы. Вместе с Шарлем Азнавуром она снялась в фильме Мишеля Буарона «Ищите кумира», сыграла в картинах французских кинорежиссеров Кристиан-Жака и Мишеля Одиара.

Как сообщает издание Le Figaro, в 1969 году в жизни исполнительницы произошла страшная трагедия. Ее маленькая дочка утонула в ванной, оставшись без присмотра буквально на несколько секунд.

Точная причина смерти Холлоуэй пока не сообщается, о дате и месте прощания и похорон также станет известно позднее.