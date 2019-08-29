«Хочу на море!»: Галкин снял забавное видео со своими детьми

Под занавес уходящего лета, Максим Галкин вместе с детьми решили поразвлечь своих поклонников. Смешной ролик появился на фанатской странице Лизы Галкиной социальной сети Instagram. На его кадрах во дворе юрмальского коттеджа, в котором остановилось звездное семейство, стоит резиновая лодка, в которой сидят Лиза и Гарри Галкины и «работают» веслами. Максим же, «исполняет» песню «Хочу на море», при этом скача вокруг детей и дурачась.

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Поклонники пятилетних близнецов в очередной раз признали, что детям очень повезло с папой. Фанатки признаются, что юморист достоин восхищения, потому что детям с ним весело, радостно и выглядят они счастливо.

«Максим, Вам надо огромную медаль, либо особый знак «Лучший папочка» в мире!!! Дай, Господи, здоровья и веры Вам! Классный Вы!», — пишет одна из поклонниц.

Напомним, недавно портал Teleprogramma.pro, писал о не совсем обычном снимке, который также был опубликован на фанатской странице в Сети. Подписчики обратили снимание на то, что на совместном снимке семьи Галкиных и Кристины Орбакайте, старшая дочь Аллы Пугачевой в момент съемки опустила глаза и не стала смотреть в кадр, за что в комментариях ее назвали «неродной».