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Добровольская рассказала, как ссорилась с бывшим мужем Ефремовым

Из-за бурных выяснений отношений супруги иногда могли обратиться даже за медицинской помощью.

Добровольская рассказала, как ссорилась с бывшим мужем Ефремовым
Евгения Добровольская/globallookpress.com

54-летняя актриса Евгения Добровольская рассказала в студии программы «Судьба человека» о своих бурных отношениях с бывшим мужем Михаилом Ефремовым.

Супруги были знакомы еще с детства, школьниками они пообещали хранить верность друг другу во что бы то ни стало. И свое обещание оба выполнили. Добровольская уверена, слухи об изменах Ефремова – лишь выдумки, на самом деле они искренне любили друг друга, а их развод – просто результат усталости, которая накопилась за 10 лет брака.

Отношения пары никогда не были безоблачными, они оба обладают диким темпераментом, из-за чего в семье бывали не только горячие споры, но и драки. В сердцах Ефремов мог схватить табурет и запустить им в жену. Добровольская, в свою очередь, способна была и ответить. Актриса признается, что бывали случаи, когда им приходилось после ссор обращаться за медицинской помощью.

Сейчас она не таит на Михаила Ефремова зла, испытывая к бывшему мужу лишь благодарность. Звезда счастливо живет в браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым, который младше ее на 13 лет. Они воспитывают общую 10-летнюю дочь Анастасию. А всего детей у артистки четверо.

В браке с Ефремовым у нее в 1991 году родился сын Николай. Через три года появился на свет сын Ян (внебрачный ребенок актера Ярослава Бойко). Старшему сыну Степану от первого мужа — актера Вячеслава Баранова — уже 33 года.

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дракаЕвгения Добровольскаязвездные семьизвездный разводМихаил Ефремов

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Добровольская рассказала, как ссорилась с бывшим мужем Ефремовым
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