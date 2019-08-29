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«Хорошо увлажняет сметана»: 80-летняя Анна Шатилова поделилась секретами красоты

Звезда советского и российского телевидения предпочитает натуральный уход за кожей.

«Хорошо увлажняет сметана»: 80-летняя Анна Шатилова поделилась секретами красоты
Анна Шатилова/globallookpress.com

Диктор телевидения Анна Шатилова в свои 80 лет остается красивой и бодрой, до сих пор радуя своих поклонников цветущим видом и работоспособностью. В чем секрет ее неувядающего очарования, звезда рассказала «Вечерней Москве».

Шатилова всю жизнь системно следит за своей внешностью и здоровьем. По утрам вместо кофе она пьет травяной чай. Кстати, состав напитка формирует ее невестка собственными руками.

И, конечно же, много времени телеведущая уделяет уходу за кожей лица. Главный ее конек – это питательные маски.

«На мой взгляд, хорошо увлажняет сметана», — говорит она.

В нее Шатилова по вдохновению добавляет различные дополнительные ингредиенты.

Напомним, ранее мы писали о том, что телеведущая не желает прощаться со своим фирменным стилем одежды, который она полюбила еще в 70-е годы. Это светлая рубашка с хорошо накрахмаленным воротником и манжетами. В таком виде она появляется везде – и на работе, и в быту.

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«Хорошо увлажняет сметана»: 80-летняя Анна Шатилова поделилась секретами красоты
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