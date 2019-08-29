«Чисто коммерческая история»: Волочкова объяснила, почему закрыла комментарии в Instagram

У Анастасии Волочковой в Instagram – 1 миллион подписчиков. Балерина ежедневно пополняет свой блог и кажется, что она целенаправленно натравливает хейтеров против себя, стараясь возбудить к своей персоне дополнительный интерес. Однако это не так, о своем отношении к критикующим ее личность балерина рассказала «Вечерней Москве».

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В настоящее время артистка в принципе отключила комментарии к своим постам, устав от натиска негатива в свой адрес. По мнению балерины, поток нелицеприятных слов в ее адрес – не случаен.

«Не открою тайну, что такого рода «доброжелатели» — чисто коммерческая история, им платят», — сказала она.

Шоувумен искренне не понимает, почему подписчики с огромным энтузиазмом обсуждают ее внешность и шпагаты, но практически не замечают ее творческих успехов и новые сценические проекты.

Напомним, ранее мы писали о том, что балерина похудела на 2 кг из-за интенсивного рабочего графика и особого питания, которого придерживается довольно длительное время. Волочкова практически ничего не ест, изредка позволяя себе овощи и зелень.