Пригожин рассказал, чем отличается Бузова от настоящих звезд шоу-бизнеса

Иосиф Пригожин попытался объяснить феномен Ольги Бузовой, которую он не относит к числу настоящих артистов. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

По словам продюсера, сейчас все встало с ног на голову. В былые времена народ мечтал дотянуться до уровня своих любимых артистов. А теперь звезды шоу-бизнеса опускаются на одну ступень с толпой. Именно поэтому массы так обожают Ольгу Бузову, которая ведет себя, как «своя», «из народа».

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Пригожин считает, что звезду «Дома-2» почитают люди невысокого уровня ума, те, кто не знает истории своего Отечества и способные пошутить по поводу трагических для страны событий вроде блокады Ленинграда.

В принципе, продюсер сильно не осуждал простой народ. Он лишь предложил его «отшлепать» и постараться каким-то образом лишить поводов для обсуждения нелицеприятных поступков.

Напомним, ранее мы писали о пасынке Пригожина Артемии, который втайне женился на «металлургической королевне». Парень оказался не так прост, как казалось многим и выбрал для долгой и счастливой жизни дочь директора градообразующего предприятия Новокузнецка.