ЗВЕЗДЫ

Федорова выбрала молодежный джинсовый стиль для повседневной жизни

Даже самые красивые женщины иногда хотят просто расслабиться и быть собой.

Федорова выбрала молодежный джинсовый стиль для повседневной жизни
Оксана Федорова/globallookpress.com

«Мисс Вселенная» Оксана Федорова известна своим непревзойденным чувством стиля. Люди привыкли видеть светскую львицу в вечерних нарядах на красных дорожках. Однако в обыденной жизни 41-летняя красавица предпочитает носить обычные джинсы.

В своем блоге Оксана разместила фото, на котором она выглядит, как каждая вторая женщина. Джинсы, искусственно состаренная крутка и белая рубаха навыпуск, — вот и весь образ самой красивой девушки 2002 года. Тем не менее, даже в нем можно оценить стройность и красоту форм модели.

Отметим, что Оксана Федорова никогда не кичилась ни своей внешностью, ни своим звездным статусом. В 2002 году она отказалась от титула «Мисс Вселенная» только потому, что не могла выполнить условия контракта конкурса из-за учебы в вузе.

А недавно она решила отдать 7-летнего сына Федора в обычную школу, предупредив бабушек, которые отводят его на подготовительные курсы, чтобы они ни в коем случае не говорили в учебном заведении, кто является матерью ребенка.

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Федорова выбрала молодежный джинсовый стиль для повседневной жизни
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