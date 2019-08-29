«У моих ног появился конкурент»: Рудковская сравнила себя с Бондарчук

Продюсер Яна Рудковская продолжает муссировать в Сети тему собственных ног. Супругу фигуриста Евгения Плющенко зацепило высказывание подписчиков в Instagram о том, что она использует фотошоп, искусственно удлиняя ноги на снимках.

Чтобы обелить свое имя, звезда вначале выставила видео в блоге, элегантно пройдясь перед камерой в мини, дабы люди убедились, что у нее все натуральное.

Не успокоившись, звезда стала сыпать в Instagram фотографии рядом с различными дамами, чтобы подписчики смогли сопоставить ее ноги с другими.

Однако на этот раз, Рудковская практически выбросила белый флаг. Продюсер снялась рядом с длинноногой светской львицей Светланой Бондарчук. 50-летняя модель оделась в духе своей 44-летней подруги Яны – в дерзкое мини.

«Ну вот приблизительно так мы и ходим на завтрак в Сочи, но, замечу, я по сочинскому, без каблуков, хотя не скрою, что у моих ног с появлением Светланы появился серьезный конкурент», — призналась Яна.

Отметим, что у Рудковской рост, согласно данным Википедии 165 см, хотя она заявляет в своем блоге, что доросла до 168 см. У Светланы Бондарчук – 176 см.

больше по теме Рудковская задумалась о страховании своих ног Звездного продюсера задевают обвинения в использовании фотошопа.

Напомним, в какой-то момент музыкальный продюсер даже задумалась о страховании собственных ног, настолько они ей дороги.