«Худее Лисовца!»: поклонников Тишмана взволновал внешний вид певца

Певец Марк Тишман, несколько утративший в последнее время былую популярность, взволновал своих подписчиков в Instagram своей болезненной худобой.

«Ты худее Лисовца!», «Марк, что с тобой?», «Извините, с вами все в порядке? Вы очень похудели», — можно прочитать в комментариях под одним из постов.

Музыкант поспешил успокоить взволновавшихся почитателей его таланта.

«Все в порядке. Все время в движении», — объяснил он.

Отметим, что на выставленном в Сеть фото рядом с Марком сидит маленькая девочка, кто она такая – артист, несмотря на многочисленные вопросы поклонников, не объясняет. Известно лишь, что это какая-то родственница. Свою личную жизнь 40-летний Марк тщательно скрывает от публики и СМИ.