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«Худее Лисовца!»: поклонников Тишмана взволновал внешний вид певца

Выпускник «Фабрики звезд» удивил Сеть своим изможденным видом.

«Худее Лисовца!»: поклонников Тишмана взволновал внешний вид певца
Марк Тишман/globallookpress.com

Певец Марк Тишман, несколько утративший в последнее время былую популярность, взволновал своих подписчиков в Instagram своей болезненной худобой.

«Ты худее Лисовца!», «Марк, что с тобой?», «Извините, с вами все в порядке? Вы очень похудели», — можно прочитать в комментариях под одним из постов.

Музыкант поспешил успокоить взволновавшихся почитателей его таланта.

«Все в порядке. Все время в движении», — объяснил он.

Отметим, что на выставленном в Сеть фото рядом с Марком сидит маленькая девочка, кто она такая – артист, несмотря на многочисленные вопросы поклонников, не объясняет. Известно лишь, что это какая-то родственница. Свою личную жизнь 40-летний Марк тщательно скрывает от публики и СМИ.

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«Фабрика звезд»дети звездМарк Тишманпроект "Фабрика звезд"

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«Худее Лисовца!»: поклонников Тишмана взволновал внешний вид певца
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