Волочкова рассказала, как потеряла 2 кг веса

Анастасия Волочкова рассказала своим поклонникам в Instagram, что похудела на 2 кг. Причиной тому – ежедневные репетиции и строгая диета.

больше по теме Волочкова попросила простить ее за шпагаты Балерина записала трогательное видео в своем блоге, в котором пожелала всем добра и счастья.

По словам звезды, перед премьерой спектакля «Балерина в зазеркалье цирка», она очень много работала. Как это ни странно, но Волочкова назвала цифру, установленную трудовым законодательством России, то есть «по 8 часов в сутки». В период столь напряженного графика она даже не успевала сделать маникюр и педикюр. И отправилась в салон красоты только после возвращения из отпуска в Греции.

Кроме того, несмотря на протесты близких, балерина продолжает придерживаться строжайшей диеты, которая заключается в двух словах знаменитой балерины Майи Плисецкой: «Не жрать». Напомним, даже на отдыхе в Греции, известной своей приятной кухней, Волочкова продолжала поедать листья салата. Иногда поджаривая их на сковороде.

Балерина заявила, что ее часто обвиняют в использовании фотошопа, но у нее на самом деле стройные длинные ноги. Для большей убедительности Анастасия записала видео в коротких шортах, демонстрируя свои истинные формы.