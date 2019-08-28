Стас Садальский назвал дату свадьбы Собчак и Богомолова

В своем блоге актер написал, что любит эту пару и желает им счастья.

68-летний актер Стас Садальский, известный своим пронырливым характером, назвал в своем блоге дату свадьбы Богомолова и Собчак – 13 сентября. Тем самым подтвердив выдвинутую ранее версию неофициальных источников Teleprogramma.pro.

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«Главное гламурное событие сентября…. Свадебная церемония была настолько длинной, что к ее концу невеста была уже на седьмом месяце… Совет да любовь, мне нравится эта пара», — написал Садальский в Instagram.

В качестве хештэга он обозначил дату торжества – 13 сентября.

Текст актер разместил под видеокадрами, на которых Константин Богомолов и Ксения Собчак прыгают с трамплина в море.

Напомним, ранее мы писали о том, что накануне бракосочетания светская львица вдруг неожиданно лишилась части заработка и несколько обеднела. Якобы у нее больше нет больших заказов на корпоративные праздники, истек срок контракта с неким глянцевым изданием, кроме того, она пропала с экранов ТВ.