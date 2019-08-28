Наргиз опровергла слова гадалки о своей профнепригодности

Наргиз опровергла в своем блоге слова гадалки, к которой обратилось издание Дни.ру. Портал выдал публикацию со слов некой ведуньи Саоны, которая заявила о нездоровом образе жизни певицы.

больше по теме Наргиз написала новые песни взамен запрещенных к исполнению Фадеевым В середине осени певица поедет в новый гастрольный тур.

Якобы Наргиз употребляет алкоголь и запрещенные препараты, из-за чего срывает концерты. И именно это станет причиной скорого краха звезды «Голоса».

Артистка возмутилась этой публикацией, резко высказавшись в адрес продюсерского центра MALFA. По ее мнению, корни статьи тянутся как раз из предприятия Фадеева.

«Мне вот интересно, кто будет следующим, кто захочет на этой теме свершить себе? Появление на арене госпожи ясновидящей для меня явилось вполне ожидаемым ходом, зная пристрастие лейбла и его руководства к «оккультным наукам» и имея официально в штате оплачиваемую «гадалку», — написала она.

Далее звезда витиевато объяснила, что, если бы она имела вредные привычки, то давно бы подурнела и перестала с успехом гастролировать. Между тем певица только хорошеет и продолжает вести активную творческую деятельность.

В заключении своей речи, Наргиз посоветовала автору интервью с гадалкой в следующий раз поговорить с котом, живущим в офисе MALFA.

Напомним, конфликт между Наргиз и Фадеевым начался в начале августа. Продюсер расторг договор с певицей, запретив ей исполнение песен своего лейбла.