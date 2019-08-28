Звезда «Полицейского с Рублевки» Сергей Бурунов не собирается жениться

Анастасия Сайфулина, PR-директор актера Сергея Бурунова, развеяла слухи о его скорой женитьбе, которые активно муссируются в Сети. Об этом она рассказала порталу Teleprogramma.pro.

Агент назвала публикации о предстоящей женитьбе актера глупыми. Бурунов же никак не комментирует слухи, потому что не обращает на них внимания и очень занят делом.

В настоящее время у него просто нет возможности внести в свой плотный рабочий график такую строку, как «организация свадьбы». Одновременно артист занят в 5 проектах. В их числе: «Содержанки-2», «Мылодрама-2», полнометражный фильм «Полицейский с Рублевки», новый сезон сериала «Полицейский с Рублевки», «Последний богатырь-3».

Напомним, ранее мы писали о том, что в продолжении сериала «Полицейский с Рублевки» не будет сниматься Александр Петров, поскольку его роль изначально не закладывалась в новых сериях. Также зрители больше не увидят актера в картине «Гоголь». Такое решение приняли продюсеры фильма.