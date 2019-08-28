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Как живая: в Сети появился реалистичный портрет Лизы Галкиной

Изображением дочери Пугачевой поделились фанаты девочки.

Как живая: в Сети появился реалистичный портрет Лизы Галкиной
Галкин и Пугачева/globallookpress.com

У 5-летней Лизы, дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина, тысячи фанатов. Девочка восхищает и вдохновляет на творчество людей. Недавно поклонники звездной малышки выложили в Сеть ее очень реалистичный графический портрет.

К сожалению, фанаты не написали, кто автор этого произведения. На картине Лиза предстает в шляпе и строгом платье, как настоящая леди. Портрет прорисован в мельчайших деталях, на нем видно буквально каждый волосок, хорошо проявлены эмоции.

Рисунок вызвал немало восторженных отзывов.

«Как, Лиза, ты похожа на маму Аллу! Ты, как мама твоя, неповторимая девочка! Принцесса! Я тебя обожаю!» — прокомментировала Наталья Власенко.

«Очень похожа! Я думала, что это фото», — отметилась подписчица Наталья Шилякова.

Однако нашлись и те, кто не оценил стараний художника.

«На нем нет Лизы. Автор потерял ее выражение. И пропорции увеличил. У нее более узкий лоб и выразительный овал лица. Неудачный портрет», — написала некая Ирэн.

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Как живая: в Сети появился реалистичный портрет Лизы Галкиной
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