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«Повторяйте любое слово 10 раз»: Хакамада научила, как быстро успокаиваться

Иногда людям нужно просто брать паузы, уверена Ирина.

«Повторяйте любое слово 10 раз»: Хакамада научила, как быстро успокаиваться
Ирина Хакамада/globallookpress.com

Ирина Хакамада в настоящее время не только активно гастролирует по стране с тренингами личностного роста, но и дает психологические советы своим подписчикам в Сети. Недавно она научила пользователей Instagram быстро успокаиваться в моменты нервного напряжения.

По словам Ирины, чтобы снять возбуждение, нужно для начала взять паузу – просто замолчать на несколько секунд. А после этого про себя повторить около 10 раз одно и то же слово (любое).

«Ну, например, вы возбуждены настолько, что готовы убить какого-то человека. Вы замедляетесь и про себя повторяете: «Транскрипция, транскрипция, транскрипция, транскрипция…». И все», – дала совет коуч.

Этот способ работает как своеобразный самогипноз.

Напомним, ранее мы писали о том, как Хакамада опровергла известное выражение Льва Толстого о схожести людей в состоянии счастья. Бывший кандидат в президенты России уверена, что людей как раз сближает несчастье, а в радости все разные.

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«Повторяйте любое слово 10 раз»: Хакамада научила, как быстро успокаиваться
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