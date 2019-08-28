«Повторяйте любое слово 10 раз»: Хакамада научила, как быстро успокаиваться

Ирина Хакамада в настоящее время не только активно гастролирует по стране с тренингами личностного роста, но и дает психологические советы своим подписчикам в Сети. Недавно она научила пользователей Instagram быстро успокаиваться в моменты нервного напряжения.

больше по теме Ирина Хакамада оспорила знаменитое выражение Толстого о счастье Бизнесвумен уверена, что люди похожи друг на друга в печали.

По словам Ирины, чтобы снять возбуждение, нужно для начала взять паузу – просто замолчать на несколько секунд. А после этого про себя повторить около 10 раз одно и то же слово (любое).

«Ну, например, вы возбуждены настолько, что готовы убить какого-то человека. Вы замедляетесь и про себя повторяете: «Транскрипция, транскрипция, транскрипция, транскрипция…». И все», – дала совет коуч.

Этот способ работает как своеобразный самогипноз.

Напомним, ранее мы писали о том, как Хакамада опровергла известное выражение Льва Толстого о схожести людей в состоянии счастья. Бывший кандидат в президенты России уверена, что людей как раз сближает несчастье, а в радости все разные.