Шуфутинский записал видеообращение в преддверии третьего сентября

Певец заявил, что не хочет быть один в день, когда «горят костры рябин».

71-летний Михаил Шуфутинский в юности выступал с различными ансамблями, а позже со своей семьей эмигрировал в Америку. Однако в конце прошлого года артист вернулся в Россию. По некоторым данным, он это сделал ради новой возлюбленной 42-летней танцовщицы из его шоу-балета «Атаман» Светланы Уразовой.

Как многие знают, одной из самых популярных песен Шуфутинского является «Третье сентября». В Сети регулярно в этот день организуются флешмобы. Так как на календаре уже 28 августа певец решил записать видеообращение для поклонников. Он напомнил о приближении заветной даты.

«Дорогие мои друзья, совсем скоро — третье сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Как костры горят обещания в день, когда я совсем один. Но я не хочу быть совсем один в этот день. Вообще не хочу быть один, хочу быть с вами поэтому я буду выступать в культурном центре „Меридиан“, как раз 3 сентября в семь вечера», — заявил Михаил Захарович.

Примечательно, что артист был одет по-молодежному в черную футболку с принтом и бейсболку с прямым козырьком. Он позвал всех на свой концерт. Поклонники были рады увидеть кумира. Они признались, что каждый год с нетерпением ждут именно наступления этого дня.

Напомним, что ранее Шуфутинский попробовал объяснить феномен успеха этой песни. Он признался, что трек стал популярен через 10 лет после того, как певец впервые его исполнил.

«Я телефон в этот день не поднимаю. Звонков больше, чем на день рождения. Если честно, конечно, я благодарен судьбе за эту песню и не жалуюсь», — признавался артист.

А вы любите творчество Шуфутинского?