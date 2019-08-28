Слегка попутала: Виктория Дайнеко вышла на сцену в разных туфлях

Виктория Дайнеко отметилась на сцене кунцевского развлекательного центра «Вегас» в разных туфлях. Выпускница «Фабрики звезд» поняла о своей оплошности уже перед самым выходом на сцену, поэтому отступать было поздно.

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В своем Instagram она объяснила, как допустила оплошность. По словам Виктории, ее последние гастрольные дни были крайне напряженными. Поспав накануне всего 4 часа, она выехала из Сибая на автомобиле в Магнитогорск, затем прилетела в Москву, где спешно занялась решением личных дел. И вот, только-только освободившись, ей нужно было спешить на концерт в Кунцево…

«Я залетаю домой, что-то пытаюсь съесть, потому что с самолета не было свободной минуты, параллельно надеваю мейк, в чемоданах ищу костюм, нахожу один туфель на полу, второй в чехле, складываю все вместе, вылетаю из дома», — рассказала она.

За 20 минут до выхода на сцену Виктория поняла, что туфли разные, но, поскольку один все-таки был правый, а второй левый и каблуки одинаковой длины, певица решила идти, как есть.