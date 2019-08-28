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После свадьбы Хайди Клум обзавелась новой собакой

Хотя питомец, скорее, нужен четверым детям модели.

После свадьбы Хайди Клум обзавелась новой собакой
Хайди Клум расширяет семью. Фото: Christopher Smith/AdMedia

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум похвасталась в Instagram новым членом семьи. 46-летняя красавица завела себе еще одну собаку. Пса зовут Антоном. Нового питомца звезда подиума символично приобрела 26 августа, в Национальный день собак.

Ранее Хайди рассказывала своим подписчикам, что четвероногих друзей у нее постоянно требуют дети (после брака с музыкантом Силом у нее остались мальчик и три девочки). Но так как ребята были еще маленькими, модели приходилось самой выгуливать домашних любимцев. Сейчас детвора уже подросла и может ухаживать за Антоном самостоятельно.

Напомним, этим летом Клум вышла замуж в третий раз — за гитариста группы Tokio Hotel Тома Каулитца. Новый супруг младше модели на 16 лет. Ранее появилась информация, что Хайди беременна пятым ребенком от молодого артиста.

Вы тоже заводите питомцев своим детям, когда они просят?

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После свадьбы Хайди Клум обзавелась новой собакой
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