Вот дают: британки снялись в купальниках 30-летней давности

Удивительно, что женщины, которым уже давно исполнилось по 50 лет, сейчас чувствуют себя в бикини куда более раскованно.

Все началось с провокационной фотосессии Линды Лусарди. Спустя 30 лет манекенщица забавы ради решила повторить собственный «подвиг». И, как и в молодости, сняться в крошечном блестящем бикини.

Фотография вызвала настоящий резонанс. Но главное, вдохновила обычных женщин не бояться смотреть на себя в зеркало…

Так пример Линды вдохновил еще трех британок. Каждая нашла купальник времен молодости, надела его и сфотографировалась… Среди отважных оказалась и 60-летняя Сюзи Сильви, которая работает терапевтом. На эксперимент ее уговорила дочь. Она же выступила и в роли фотографа мамы.

«Дочь меня вытащила на пляж. Я не готовилась, и единственное, что нашлось дома из одежды, — это блестящий старый купальник. Тогда мне казалось, что наряд больше подходит дочери, но когда заметила, каким взглядом меня провожают мужчины, то поняла, насколько хорошо выгляжу», — заметила она.

Более того, женщина порадовалась, что и размер ее почти не изменился. К тому же, врач стала куда раскованнее и перестала переживать по пустякам.

«Я больше не пытаюсь кого-то впечатлить, я хочу хорошо выглядеть для себя самой», — делится Сюзи.