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Похудевшая Ангарская снялась на видео в купальнике

Кадрами отдыха в Крыму актриса поделилась в своем Instagram.

Похудевшая Ангарская снялась на видео в купальнике
Надежда Ангарская /globallookpress.com

Актриса шоу Comedy Woman Надежда Ангарская продемонстрировала постройневшие формы в своем блоге, выложив видео в купальнике.

В настоящее время комедийная артистка отдыхает с сыном и студенческими друзьями в Крыму. Как и полагается звезде, Надежда катается на яхте и загорает на пляже. Вот только делает она это в своем характерном стиле.

Ангарская ни на секунду не выходит из образа комедиантки. В кадре на яхте она больше напоминает раненого тюленя, нежели селебрити. Да и на берегу Надежда не встает в красивые позы перед камерой, а бегает с водяным пистолетом за друзьями, шаловливо брызгаясь в них.

Судя по видео, до форм мечты Ангарской еще далеко. Девушка все еще выглядит полной, сейчас ее вес составляет около 90 кг. Но она активно работает над собой, уже потеряв около 30 кг веса. Ранее мы писали, как в последнее время актриса сильно изменилась и показала в своем блоге фотографии «до» и «после» похудения.

Напомним, чтобы сбросить вес, телезвезде пришлось значительно сократить рацион, заняться спортом под контролем тренера и насытить свой рацион клетчаткой. В мечтах артистки – дойти до 48-го размера.

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Comedy Womanавторская диетакак похудетьНадежда Ангарская

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Похудевшая Ангарская снялась на видео в купальнике
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