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«Сыновья забота»: Максим Галкин показал забавное видео с сыном

Действие происходит на пляже Юрмалы, где отдыхает вся звездная семья.

«Сыновья забота»: Максим Галкин показал забавное видео с сыном
Гарри и Максим Галкины/instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин порадовал своих подписчиков в Instagram очередным смешным видеороликом с участием 5-летнего сына Гарри. Юморист снял на камеру, как малыш обмахивает его майкой. Смысл действий понятен — в Юрмале жара. Но мальчик оказался не так-то прост…

В кадре Гарри спрашивает отца: «Ну как, хорошо тебе папочка?» Довольный отец, конечно же, благодарит отпрыска за проявленную заботу. Однако далее вскрывается подтекст манипуляций.

Гарри, продолжая обмахивать утомленного солнцем родителя, вдруг заявляет: «Заодно почищу майку, а то она у меня в песок упала». Мальчик тут же находит еще один плюс у происходящего процесса. По его совам, папа теперь сможет освежиться еще больше, ведь ему придется смыть песок и искупнуться.

Напомним, ранее мы писали о том, что Гарри родился на одну минуту раньше сестры Лизы, поэтому, по мнению его отца, он менее самостоятельный. Лиза – мудрая и почти не требует внимания, а вот Гарри часто обращается к юмористу за помощью.

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«Сыновья забота»: Максим Галкин показал забавное видео с сыном
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