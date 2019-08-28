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Билли Айлиш ради концерта в Москве проспала премию MTV

17-летняя певица пропустила награждение в Штатах.

Билли Айлиш ради концерта в Москве проспала премию MTV
https://www.instagram.com/billieeilish/

Накануне на концерте американской исполнительницы побывали едва ли не все дети российских знаменитостей. Подарить билет родителей упросили дочь Даны Борисовой, Анны Седоковой, наследницы Алсу и Ивана Урганта, а внучка Машкова даже выучила песню Айлиш наизусть.

Впрочем, как оказалось. и самой артистке оказаться в Москве стоило немало сил. Например, Билли пришлось пожертвовать премией MTV, на которой она получила одну из главных наград.

«Я спала в России во время награждения, но, ребята, спасибо вам большое, очень-очень-очень вас люблю», — написала Айлиш в своем Instagram.

Любопытно, что сольник Билли, прошедший 27 августа в «Мегаспорте», стал первым ее выступлением в России. Однако уже сегодня состоится еще один с ее участием. Правда, второе шоу запланировано уже в северной столице.

Любопытно, что успела девушка отметиться и в Останкино. Свой хит Bad Guy в программе «Вечерний Ургант» артистка спела под балалайки.

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Тэги:

"Вечерний Ургант"«Мегаспорт»MTV Video Music AwardsБилли Айлиш

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Билли Айлиш ради концерта в Москве проспала премию MTV
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