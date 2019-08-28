Билан похвастался уловом на рыбалке в Геленджике

Певец признался в соцсети, что отлично провел время перед концертом.

Дима Билан продолжает путешествовать по южным городам страны, совмещая работу и отдых. Накануне популярный исполнитель дал концерт на частном мероприятии в Геленджике, а перед выступлением успел покататься на катамаране и устроить рыбалку.

Процесс рыбной ловли певец записал на видео, которое опубликовал в Instagram. На кадрах ролика он демонстрирует пойманную на удочку мелкую рыбешку, а затем отпускает ее обратно в воду. Билан признался, что отлично провел время.

«Ребята, рыбалка – это кайф. Я не раз вернусь к водоему с удочкой или со спиннингом!» – подписал артист.

В тот же день звезде досталась и другая добыча. На видео он вылавливает руками форель из водоема на рыбозаводческой ферме, однако удержать скользкую рыбу ему не удается. Как признался Билан, улов он впоследствии приготовил и съел вместе с друзьями.

Ранее в Сочи певец исполнил одно из своих заветных желаний. Он рассказал, что давно мечтал полетать на параплане, но всякий раз, как он пытался осуществить задуманное, ветер стихал в последний момент. Теперь же ему удалось подняться с инструктором на высоту в две тысячи метров над землей.

А что думаете вы об увлечениях Димы Билана?