Прогулка по Москве: Цымбалюк и Шаляпин отметились в образах жениха и невесты

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин прогулялись по Красной площади в образах жениха и невесты. Фотоснимками бывшая жена Армена Джигарханяна поделилась в своем Instagram.

На кадрах счастливая пара трогательно держит друг друга за руки. Их лица так и светятся улыбками. Но самое главное, чем привлекают эти снимки – это одежды влюбленных.

Виталина вышла на прогулку в романтичном платье цвета топленого молока. Прохор – в черном смокинге с бабочкой и белой рубахе. То есть в классических нарядах жениха и невесты. Что ж, любви подразнить публику у пары не отнять.

Один из подписчиков поинтересовался, живут они вместе или уже поженились. Виталина на это ответила: «Ни то, ни другое. Мы встречаемся».

Девушка по имени Светлана написала, что беспокоилась об их союзе. Виталина сказала, что этого делать не стоит, дескать, правильнее думать о хорошем. А в ответ на комментарий, что певец не подходит пианистке, она предпочла лишь поставить две скобки, символизирующих улыбку.

Напомним, в июле муссировались слухи о расставании популярной пары, однако пианистка опровергла эти домыслы.