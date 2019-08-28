18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным

Как известно, Вера Брежнева в 2015 году тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Общих детей у супругов нет, но зато есть наследники от предыдущих отношений. Певица воспитывает двух дочерей: 18-летнюю Соню и девятилетнюю Сару. Старшая наследница звезды давно живет самостоятельно в США, где сейчас учится. Мама, несмотря на свою занятость, часто навещает девушку. К слову, Соня выросла копией своей родительницы.

Это лето дочка Брежневой проводит в Италии. Она то и дело делится снимками, на которых позирует в бикини, демонстрируя пышное, но подтянутое тело. Недавно девушка перестала скрывать своего возлюбленного. Им оказался привлекательный молодой человек по имени Мэтт. 28 августа в соцсети Соня опубликовала романтичные фото, на которых запечатлена с избранником. На кадрах они то целуются в море, то гуляют по городу, то нежатся на пляже.

«С днем ​​рождения, мой любимый человек на этой планете. Пусть будет еще много ночных драйвов и бесконечного смеха. Я люблю тебя», — написала она.

Поклонники восхитились снимками и отметили, что молодые люди очень гармонично смотрятся вместе. «Идеальные», «Так мило», «Пусть будет счастлив», «Красотулька! Это у тебя от мамы — любовь к кудрявому мужчине!» — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что о возлюбленном дочери Брежневой известно немного. Судя по его странице в Instagram, он живет в США, но много путешествует по миру, а также занимается музыкой.

А вам нравится эта пара?