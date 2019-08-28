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Никаких понтов: принц Уильям и Миддлтон выбрали бюджетную авиакомпанию

В отличие от принца Гарри и Меган Маркл они выступают против частных самолетов.

Никаких понтов: принц Уильям и Миддлтон выбрали бюджетную авиакомпанию
https://www.instagram.com/royally_catherinemiddleton/

Королеве Елизавете остается только похвалить принца Уильяма и его семью. За все лето они поучаствовали и провели сами огромное количество приемов… Да, еще и на отпуске сэкономили.

В преддверии осени принц и Кейт вывезли детей в отпуск в Шотландию. И в отличие от младшего брата с супругой, отправились туда не частным авиалайнером, а самой обычной и бюджетной авиакомпанией.

Так что перелет на пятерых обошелся им примерно в 450 долларов.

Уже известно, что последние дни августа королевское семейство проведет в своем поместье в Норфолке, прежде чем вернется в Лондон к 1 сентября. Ведь в этом году в семье сразу два школьника. Грызть гранит науки вместе с принцем Джорджем отправится и принцесса Шарлотта.

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Никаких понтов: принц Уильям и Миддлтон выбрали бюджетную авиакомпанию
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