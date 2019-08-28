ЗВЕЗДЫ

«Мы все время вместе»: Лопес высказалась об отношениях с Родригесом

50-летняя певица призналась, что только к этому возрасту ей удалось построить гармоничные отношения.

«Мы все время вместе»: Лопес высказалась об отношениях с Родригесом
https://www.instagram.com/jlo/

Вот уже несколько лет, как певица счастлива со своим женихом Алексом Родригесом… Влюбленных не смущает 6-летняя разница в возрасте. Более того, Лопес уверена, что «встреть она Алекса раньше, ничего бы не получилось».

Им обоим понадобилось время и опыт, чтобы дорасти до отношений, которые есть у них сейчас. На днях же певица раскрыла секрет идеальных отношений с женихом.

И, как оказалось, он прост. Они со спортсменом все время вместе.

«Алексу нравится смотреть абсолютно все мои шоу. А я часто бываю на его баскетбольных матчах», — пояснила Джен, сообщает Variety.

При этом, обладательница самой дорогой застрахованной пятой точки уверена, что только сейчас научилась находить баланс между работой и семьей. И в этом тоже заслуга Алекса.

«У меня были времена, когда все было прекрасно и в карьере и личной жизни. А бывало и так, что в личном плане — стабильность, а профессиональные дела не идут в гору», — добавила исполнительница.

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Алекс РодригесДжей ЛоДженнифер Лопесзвездные романы

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«Мы все время вместе»: Лопес высказалась об отношениях с Родригесом
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