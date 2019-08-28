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Брежнева разделась и покрылась золотой краской для рекламы

37-летняя певица предстала в проморолике Vogue Fashion's Night Out.

Брежнева разделась и покрылась золотой краской для рекламы
https://www.instagram.com/ververa/

Артистка частенько соглашалась на рисковые фотосессии. Но это было раньше и во времена «Виа Гры». Теперь же Брежнева уделяет все время семье, лишь изредка появляясь на концертах. И то с согласия мужа.

А тут вдруг фотосессия. И какая? Полностью обнаженной, покрытой лишь золотой краской.

Певица согласилась на предложение Vogue выступить в качестве амбассадора Fashion’s Night Out.

Команда журнала, не раздумывая, предложила Вере эту роль.

«Вера настоящий луч света в темном царстве ночных тусовок, адепт здорового образа жизни и просто роскошная девушка», — заметили организаторы.

Для Брежневой это тоже своего рода дебют, а потому и образ получился интригующим.

В проморолике Веру покрыли блестящей краской неспроста. Ведь сама тема одиннадцатой модной ночи — Gold in Vogue. Впрочем, есть у Веры и другие обязанности, кроме как позировать фотографу. В рамках модной ночи певица проследует с главным редактором российской версии Машей Федоровой по главным бутикам столицы.

К слову, Брежнева призналась, что никогда не чувствовала себя еще такой красивой, как в 37 лет. И искренне любит свой возраст и каждую морщинку, а также совсем ничего не хотела бы поменять.

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Брежнева разделась и покрылась золотой краской для рекламы
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