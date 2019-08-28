Федорова скрыла от школьных учителей, что у сына «известная мать»

В этом году семилетний сын телеведущей и ее мужа, Андрея Бородина, идет в первый класс. Оксана долго выбирала школу. В итоге выбор остановила на заведении в Пушкинском районе, недалеко от дома.

Так как семья живет за городом, то школа оказалась идеальной по расположению.

Любопытно, что Оксана тщательно изучила показатели всех учителей, а также уровень успеваемости выпускников на ЕГЭ. Только вот сама знакомиться с преподавателями не захотела. Телеведущая специально попросила бабушек отводить сына в школу, чтобы не афишировать, что у него «известная мама».

«Нам хотелось, чтобы хотя бы на начальном этапе как можно меньше людей знали, что у его мамы публичная профессия, — рассказала «Мисс Вселенная». — Понятно, что 1 сентября мы ведь всей семьей пойдем на торжественную линейку», пишет Wday.ru.

Последние месяцы перед школой Оксана хотела всячески помочь сыну подготовиться к учебному году, а потому по всему дому расклеили алфавит и другие учебные пособия… Да, и сама звезда закладывала несколько часов в рабочем графике, чтобы позаниматься с ребенком.