ЗВЕЗДЫ

Лайма Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой следом за Лободой

Алла Борисовна повторила свое благословение для давней подруги.

Лайма Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой следом за Лободой
Лайма Вайкуле уже много лет может похвастаться дружбой с Пугачевой. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Лайма Вайкуле заставила Аллу Пугачеву второй раз произнести монументальную фразу, которую та посвятила Светлане Лободе. Напомним, недавно на конкурсе «Новая волна» Примадонна дала своеобразное благословение украинской певице, намекнув, что та пришла ей на смену. В обществе нашлись те, кто раскритиковал этот жест. Например, известный блогер Вадим Манукян высказался, что такое преемничество вызывает у людей раздражение.

И вот в аккаунте Максима Галкина в Instagram появилось видео, как Алла Борисовна стоит на набережной в Юрмале, а Лайма Вайкуле подначивает ее что-то сказать, обе певицы смеются.

«Живи спокойно, страна. Теперь у нас еще одна», — говорит Пугачева, успокоившись.

«Еще одна?! Кто такая?» — спрашивает ее Вайкуле.

«Все знают», — кивает Примадонна.

Похоже, что замечание Манукяна не пристыдило, а, наоборот, раззадорило звезд. Вполне возможно, что скоро у Пугачевой появится целая группа преемниц. Добавим, что Вайкуле и Пугачева дружат уже много лет. Недавно латвийская певица рассказала, как прошла их первая встреча.

Как думаете, кого еще благословит Пугачева?

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Алла ПугачеваЛайма ВайкулеЛобода

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Лайма Вайкуле напросилась в преемницы Пугачевой следом за Лободой
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