Дмитрий Шепелев рассказал, почему не откажется от публичности

При этом телеведущий признался, что нравиться другим ему никогда не хотелось.

Телеведущий Дмитрий Шепелев разоткровенничался со своими подписчиками в Instagram. 36-летний шоумен признался, что не до конца понимает, почему он выбрал публичную работу.

«В действительности, никакого желания нравиться другим я никогда не испытывал. А уж смотреть на самого себя, так вообще мучение, скажу вам прямо», — поделился мужчина.

Правда, он тут же отметил, что любит нынешнего себя и менять в свою жизнь на будни бухгалтера не собирается. Для этого у телеведущего есть, как минимум, одна причина. И он ее озвучил: публичным людям чаще всего грубят только в комментариях.

Напомним, Шепелев является выпускником телевизионной кафедры журфака Белорусского государственного университета. В 20 лет он начал работать диджеем на радио в Минске, потом вел утреннее шоу на местном телеканале. Карьера ведущего пошла в гору, когда он переехал в Киев, там он вел сразу несколько шоу. И в 2008 году Константин Эрнст пригласил его в Москву. Недавно Шепелев вспоминал о том судьбоносном звонке.

А вы хотели бы быть публичной личностью?