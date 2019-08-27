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Дмитрий Шепелев рассказал, почему не откажется от публичности

При этом телеведущий признался, что нравиться другим ему никогда не хотелось.

Дмитрий Шепелев рассказал, почему не откажется от публичности
Дмитрий Шепелев откровенно рассказал о себе. Фото: Oleg Gordienko/Russian Look

Телеведущий Дмитрий Шепелев разоткровенничался со своими подписчиками в Instagram. 36-летний шоумен признался, что не до конца понимает, почему он выбрал публичную работу.

«В действительности, никакого желания нравиться другим я никогда не испытывал. А уж смотреть на самого себя, так вообще мучение, скажу вам прямо», — поделился мужчина.

Правда, он тут же отметил, что любит нынешнего себя и менять в свою жизнь на будни бухгалтера не собирается. Для этого у телеведущего есть, как минимум, одна причина. И он ее озвучил: публичным людям чаще всего грубят только в комментариях.

Напомним, Шепелев является выпускником телевизионной кафедры журфака Белорусского государственного университета. В 20 лет он начал работать диджеем на радио в Минске, потом вел утреннее шоу на местном телеканале. Карьера ведущего пошла в гору, когда он переехал в Киев, там он вел сразу несколько шоу. И в 2008 году Константин Эрнст пригласил его в Москву. Недавно Шепелев вспоминал о том судьбоносном звонке.

А вы хотели бы быть публичной личностью?

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Дмитрий Шепелев рассказал, почему не откажется от публичности
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