Сюткин будет искать на «Голосе» новую большую звезду

Опытный артист отметил, что такое известное шоу пока не выпустило действительно большого артиста.

«Новичок» в составе наставников популярного шоу «Голос» Валерий Сюткин дал комментарий сайту Teleprogramma.pro после первого дня съемок восьмого сезона телепроекта. 61-летний музыкант настроен очень бодро и собирается передать свою опыт тем участникам, которые попадут в его команду. В первую очередь, он хочет сформировать у своих подопечных правильные привычки, которые затем пригодятся им в профессии артиста.

«Если повезет, мы найдем новое имя для всей страны. Ведь проект, конечно, всем известен, финалистов много, но пока я не могу припомнить, что какой-то выпускник этой программы стал действующим большим артистом. Может, в этот раз будет такой», — поделился Валерий Миладович.

Напомним, сейчас Сюткин — самый возрастной член жюри, к тому же он является действующим профессором кафедры вокала в московском университете. Вместе с ним своих подопечных в новом сезоне будут продвигать Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Полина Гагарина. Съемки телешоу стартовали 27 августа.

А вы будете болеть за команду Сюткина в новом сезоне?