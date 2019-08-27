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Сюткин будет искать на «Голосе» новую большую звезду

Опытный артист отметил, что такое известное шоу пока не выпустило действительно большого артиста.

Сюткин будет искать на «Голосе» новую большую звезду
Валерий Сюткин хочет встретить на «Голосе» будущую звезду. Фото: City News Moskva

«Новичок» в составе наставников популярного шоу «Голос» Валерий Сюткин дал комментарий сайту Teleprogramma.pro после первого дня съемок восьмого сезона телепроекта. 61-летний музыкант настроен очень бодро и собирается передать свою опыт тем участникам, которые попадут в его команду. В первую очередь, он хочет сформировать у своих подопечных правильные привычки, которые затем пригодятся им в профессии артиста.

«Если повезет, мы найдем новое имя для всей страны. Ведь проект, конечно, всем известен, финалистов много, но пока я не могу припомнить, что какой-то выпускник этой программы стал действующим большим артистом. Может, в этот раз будет такой», — поделился Валерий Миладович.

Напомним, сейчас Сюткин — самый возрастной член жюри, к тому же он является действующим профессором кафедры вокала в московском университете. Вместе с ним своих подопечных в новом сезоне будут продвигать Сергей Шнуров, Константин Меладзе и Полина Гагарина. Съемки телешоу стартовали 27 августа.

А вы будете болеть за команду Сюткина в новом сезоне?

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Валерий СюткинГолос-8наставник шоу "Голос"шоу «Голос»

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Сюткин будет искать на «Голосе» новую большую звезду
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